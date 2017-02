Shkarkimi i Manjanit, reagon Rama: Detyra e një ministri është të bëjë detyrën!

Kryeministri Edi Rama, i ftuar në emisionin “Tonight” në “Ora News” ka folur edhe për shkarkimin nga detyra të ministrit Ylli Manjani. Ai tha se detyra e ministrit është të bëjë detyrën dhe jo të bëjë kritikën apo oponencën.

“Detyra e ministrit është të bëjë detyrën dhe jo të bëjë kritikën e qeverisë apo oponencën. Ne do të çojmë përpara reformat tona strategjike me këtë qeveri dhe besoj se ministri i ri i Drejtësisë do të bëjë shumë punë”, tha Rama. I pyetur për deklaratën e fundit të Vasilit për Policinë e Shtetit, kreu i qeverisë nënvizoi se beson te një punë e mirë e ministrit të sapozgjedhur.