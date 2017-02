Në shitje vetura në të cilën është vrarë Tupac, njihuni me çmimin marramendës (Foto)

Së fundmi ka dal në shitje BMW-ja, në të cilën është vrarë reperi i të gjitha kohërave Tupac Shakur. Mësohet se cmimi i mjetit shkon dëri në 1.5 milion dollarë.

Një shtëpi e ankandit e ka vendosur për shitje modelin 750iL të BMW-së. Nuk do të mbahet ankand për këtë veturë, por ajo do t’i shitet dikujt për 1.5 milion dollarë, raporton TMZ.

Të kujtojmë, producenti Suge Knight ishte i ulur në karriget e pasme të veturës dhe Tupac në ulësen e përparme kur u zunë në pritë në vitin 1996. Vetura ishte mbushur me plumba.

Tani, ky BMW 750iL është restauruar dhe është në gjendje shumë të mirë, si dhe të kaluara i ka rreth 150 mijë kilometra.