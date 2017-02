Sherri i rëndë i kushurinjëve në Dibër, ja çfarë gjeti policia në vendngjarje

Policia e Dibrës ka zbuluar të tjera detaje mbi sherrin e rëndë mes kushurinjëve në Dibër, ku mbeti i plagosur Endri Sina në vendin e quajtur Ura e Muhurrit.

Në përfundim të hetimeve policia thekson se, ai është qëlluar me armë pas një sherri nga kushërinjtë e tij babë e bir, Pellumb Sina, 62 vjeç dhe Renato Sina, 30 vjeç. Shkak për konfliktin mes kushërinjve dyshohet se është një lavatriçe zhavorri në Lumin Drin, ku këta shtetas e kanë pasur të përbashkët duke e shfrytëzuar një vit njëra palë e një vit pala tjetër. Por me sa duket babë e bir nuk kanë qenë më dakord me marrëveshjen dhe kanë qëlluar me armë zjarri pistoletë në drejtim të kushërinjve të tyre, shtetasve Endri dhe Taulant Sina (vëllezër), ndërsa këta këta të fundit iu janë përgjigjur me armë zjarri automatik.

Ka qenë një punonjës policie ai që ka dëgjuar të shtënat dhe ka kërkuar përforcime nga Komisariati i Policisë Dibër. Punonjësi i policisë ju ka bërë thirrje palëve të hedhin armët, është pozicionuar dhe ka pritur përforcime. Në vendngjarje është konstatuar se ishte plagosur me armë zjarri shtetasi Endri Sina i cili u dërgua për ndihmë mjekësore më të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë.

Autorët e dyshuar kanë tentuar t’ju largohen shërbimeve të policisë por falë veprimeve të shpejta të policisë janë arritur të kapen në kohë rekord shtetasit (babë e bir) Pëllumb dhe Renato Sina, që dyshohet se kanë plagosur me armë shtetasin Endri Sina.

Policia e Dibrës ka arrestuar të 4 kushërinjtë në flagrancë për veprat penale “Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare” mbetur në tentative, e kryer në bashkëpunim dhe ‘’Majtja pa leje e armëve luftarake dhe municioneve’’,

Në përfundim të veprimeve të para hetimore të kryera nga Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër, u bë arrestimi në flagrancë për veprat penale “Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare” mbetur në tentative, e kryer në bashkëpunim dhe ‘’Majtja pa leje e armëve luftarake dhe municioneve’’, i shtetasve: -Pellumb Sina, 62 vjeç. -Renato Sina, 30 vjeç, djali i Pëllumb Sinës, (I dënuar më parë për veprën penale të Vjedhjes) -Taulant Sina, 31 vjeç. -Endri Sina 18 vjeç, vëllai i Taulantit.

Policia në vendin e ngjarjes policia ka sekuestruar:

-një Automatik model 56, me një krëhër në trupin e tij me 26 copë fishekë.

-një Pistoletë TT model 54 , me një krëhër me 2-copë fishekë.

-tre gëzhoja model 56,

-tre gëzhoja model 54,

-një Predhë e shtypur

-tre shkopinj, dy druri dhe një shkop plastik.

-një automjet tip “Mercedes Benz”

Materialet hetimore në ngarkim të shtetasve të mësipërm i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës Shkallës Parë për Krime të Rënda Tiranë, për veprime të mëtejshme.