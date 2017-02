Shefi nuk ua dha rrogën, e pabesueshme se çfarë i bënë ata (Video)

Ka dhe nga ata punëtorë guximtar, që nuk i frikësohen shefit. Jo për aq kohë sa e rroga iu është mohuar. Një lajm vjen nga Australia, ku disa punëtorë ndërtimi, tepër të zemëruar me shefin e tyre, kanë shkatërruar një punim që e kishin ndërtuar kohët e fundit me një sharrë me zinxhirë.

Pamjet e këtyre punëtorëve të zemëruar ishin ngarkuar në Facebook të dielën në grupin “Uptrend Engineering and Construction”.

Videoja hapet me një imazh të sharrës me zinxhirë, dhe më pas shfaqet njëri punëtor duke u hakmarrë.