Sekuestrohen 370 kg kanabis në Greqi, droga e ngarkuar nga organizata shqiptare

Një sasi prej kilogramë kanabis sativa janë sekuestruar nga policia greke, në Portin e Patrës. Sipas Rojes Bregdetare Greke, droga ishte vendosur në tavanin e një kamioni me targa greke, që do të nisej nga Porti i Patrës me destinacion Italinë, transemton t.ch.

Sipas informacioneve të publikuara prej autoriteteve, lënda narkotike ishte ngarkuar prej një organizate shqiptare të trafikimit të narkotikëve dhe destinacioni i saj final ishte Holanda.

Në kërkim janë shpallur disa anëtarë të organizatës së trafikimit të narkotikëve, grekë dhe shqiptarë.

Kamioni u sekuestrua, ndërsa u arrestua shoferi 62-vjeçar.