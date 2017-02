Pas “festës” para policisë së Tiranës, Saimir Tahiri ka edhe një mesazh për kapjen e grabitësve

Pas nje takimi me brohorima e ovacione tek Drejtoria e Policise se Tiranes, Ministri i Brendshem Saimir Tahiri ka vazhduar te flase edhe ne rrjetet sociale ne lidhje me kapjen e grabitesve te 3.2 milione eurove ne rrugen e Rinasit.



Ndersa ka bere publike nje video te aksionit te policise, Ministri Tahiri ka shkruar:

Shume na kane besuar, ca pak na kane share. Te paret duan Shqiperi te drejte, te dytet duan drejtesine peng.

Faleminderit te gjitheve qe na kane besuar.

Faleminderit cdo burri e gruaje qe punon dite nate ne Polici per ti sherbyer qytetareve, per nje Shqiperi me te drejte, me te mire e me te sigurt. Po bejme shtet, per ti sherbyer qytetareve.

Bravooo Cuna 🙂

#policiaqeduam