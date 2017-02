Rrëfimi prekës/ 39-vjeçarja mes lotësh: “Më duhej ta vrisja, në mos do të vriste ai mua”

Një rrëfim prekës vjen nga një grua e cila ka kaluar një traumë në jetë. Ajo ka qëlluar për vdekje ish – bashkëshortin e saj, pasi ky i fundit i drejtoi armën dhe e qëlloi në fytyrë, duke e lënë të verbër.

39-vjeçarja Tina Forrester, nga Dothan në Alabama të Amerikës, u takua për herë të parë me Matthew, kur ishte 16- vjeç.

Ata ranë në dashuri, por pak kohë më vonë, Tina nisi të vinte re se Mattthee ishte posesiv. Fillimisht ajo mendoi se kjo ishte thjeshtë një formë e shprehej së dashurisë që ai kishte për të, por me kalimin e kohës gjërat u përkeqësuan çdo ditë e më shumë.

Mattheë ishte tepër xheloz dhe e akuzonte në mënyrë të padrejtë se e tradhëtontë.

Pavarësisht kësaj ata u martuan dhe në 2003 u bënë me vajzë.

Por dashuria mes tyre sa më shumë kalonte koha aq më shumë zbehej.

Ata ziheshin gjatë gjithë kohës dhe Tina filloi të humbiste gjithashtu durimin.

Në 2010 martesa e tyre mori fund, por Mattheë u përkeqësua dhe një ditë ai u shfaq në derën e saj me armë në dorë e me cigare të ndrezur.

“Ishte kaq i qetë dhe me kishte ngulur sytë. Mattheë do të më vrasësh? E pyeta dhe ai lëkundi kokën në shenjë pohuese”, rrëfen gruaja.

Ajo tregon se ish – bashkëshorti e mbajti atë dhe bashkëjetuesin e saj të ri nën kërcënimin e armës për më shumë se tre orë, derisa Tina i kërkoi që të shkonte në dhomën e saj për t’u ndërruar.

Pikërisht në këtë moment ajo mori armën që mbante në dhomë të gjumit dhe ia drejtoi atij.

“Nuk jam e sigurt çfarë ndodhi më tej, kush qëlloi i pari, të dy shkrepëm armën”.

Tina nuk mban mend asgjë më tej, vetëm që u zgjua në kujdes intensiv. Një prej plumbave të dala nga arma e saj kishte kapur arterien kryesore të zemrës, duke e vrarë Mattheë në vend.

Gruaja nuk u akuzua për vrasje, pasi policia tha se kishte vepruar në kushtet e vetëmbrojtjes.

Gruaja iu nënshtrua disa operacoineve dhe humbi njërin sy.