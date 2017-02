Rrëfehet Agron Duka: Si ma lypi Rama për t’u bashkuar me PS, pse kam mall për Fatos Nanon

Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka i ftuar në emisionin “Xing me Ermanlin” ka treguar një episod kur kryeministri Edi Rama i kërkoi që t’i bashkohej Partisë Socialiste. Duka u shpreh se Edi Rama i tha që PAA është parti e majtë dhe duhet t’i bashkohet koalicionit.

“Edi Rama ma lypi nëpërmjet Taulant Ballës në konventën e Partisë Socialiste. Përgjigjia ime ishte ne jemi në aleancë me PD dhe do hyjmë në zgjedhje me PD”, tha Agron Duka.

A ta ka lyp Rama ndonjëherë?

Ma ka lyp edhe publikisht bile. Ne kemi pirë një kafe bashke para 3­4 muajsh, një nga temat ishte edhe e lypmja (politikisht them që se kshu s’të jap ndonjë…) qesh

PS vazhdimisht na thotë që ju jeni parti me prejardhje të majtë, ju mirëpresim që të hyjmë në zgjedhje bashkë. Kjo është e lypmja. Herën e fundit ma ka lyp përmes Ballës në konventën e Partisë Agrare

Ambientaliste. Përgjigja ishte që ne jemi në aleancë me PD do vazhdojmë të shkojmë në zgjedhjet parlamentare me to.

Ai ka shprehur edhe mall për kohën kur në skenën politikë ishte ende Fatos Nano, dhe tregoi se si ky i fundit e nxiti t’i hynte politikës.

“Edhe kur kam hy në politikë kam hyrë i sforcuar, kam hyrë nga një njohje personale me Fatos Nanon, por pasi hyra, kur ke marrëdhënie personale me njerëzit kur ke mundësi të bësh ndere, kjo të bën të lumtur. Kurrë s’kam menduar se unë mund të jepja kontribut në politikë.

Të ka marrë malli për kohën e Fatos Nanos?

Sigurisht unë njohjet personale, futja në politikë ka qenë prej Fatos Nanos, keshtuqe atëher isha më komod, kam qenë ministër, njeri i fuqishëm, anëtar i kabinetit qeveritar.

Sa lekë jep për 5 vota?

Do menduar mire

A kane edhe biznesmenet borxhe?

Të gjithë kanë borxhe