Robert Ndrenika i sëmurë, flet aktori i njohur: T`ju vijë turp

Se fotoja e Robert Ndrenikes ne QSUT, ishte nje imazh i vjeter, kjoe shte tashme e qarte.

Por gjate dites ne rrjetet sociale por edhe ne internet fotoja ne fjale eshte komentuar si aktuale duke lene te kuptohet se aktori kishte shkuar ne spital tani.

Aktori Marin Orhanasi, i nxitur nga keto lajme ka telefonuar aktorin e madh Ndrenika dhe me pas ka shkruar kete status ne FB:

Tani sa fola nè telefon me Mjeshtèrin Robert Ndrenika. Jo vetèm qe nuk èshtè sèmurè por èshtè per Masha-Allah duke pirè kafe nè mes tè Tiranès. Kush gazetar apo portal ka dashur tè bèjè lajm me shèndetin e mjeshtèrit, TI VIJÈ TURP.