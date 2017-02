Këto janë 3 risitë “e pabesueshme” që do të sjellë iPhone 8

Tre iPhone-ët e rinj që do të lansohen këtë vit do të kenë mbushës pa tela, pra do të karikohen përmes valëve WIFI.

Gjithashtu njëri prej këtyre tre modeleve do të përdor ekranin OLED, i cili do të furnizohet nga Samsung.

Ky model, i cili thuhet se do të jetë iPhone 8, do të ketë edhe një skaner të bebëzës së syrit, tipar ky që së pari është parë në Galaxy Note 7.

Kompanitë që ndërtojnë pjesët e iPhone do të fillojnë të dërgojnë pjesët e tyre për prodhimin e gjeneratës së re të pajisjes gjatë fundit të tremujorit të parë.

Pajisjet e reja iPhone pritet të lansohen në shtator të këtij viti.