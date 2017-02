Rikthehet tmerri i njerëzve, Bruka: Më lini të takoj fëmijët se…

Një histori e dëgjuar më parë vjen në emisionin “Me zemër të hapur”. Bëhet fjalë për burrin i cili pas goditjes nga e shoqja me sëpatë dhe plagosjes në sy që ai i bëri ish-bashkëshortes ata u divorcuan.

Ai rikthehet dhe deklaron se nuk i ka takuar për gati një vit fëmijët dhe bën përgjegjës kreun e Zyrës Përmbarimore Kukës. Madje thotë se kreu i përmbarimit, Sulejman Elezi, e ka rrahur.

Bruka tha se kishte kërkuar ndihmë edhe tek ish-Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, por se nuk kishte marrë asnjë përgjigje. Në emision live, Bruka tha se nëse nuk bënte punë drejtësia, t’ja bënin burgun gati sepse do bënte vetëgjyqësi.

Gjatë emisionit ndërhyri në lidhje telefonike vetë kreu i zyrës së përmbarimit në Kukës, Sulejman Elezi, i cili hodhi poshtë të gjitha akuzat e Brukas.

“Ai që keni aty është person me precedentë, që ka kryer krim ndaj familjes. Si mund ta mbani në emision. Lërini organet e prokurorisë të merren me të.

Ai ka kryer krim ndaj gruas e fëmijës së tij, i ka hedhur në rrugë. Ai do të marrë hak ndaj meje, sikur e kam dhunuar unë. Edhe ndaj këtij personi do vendosi ligji dhe e drejta. Ju zgjidhini çështjet të familjes së tij, jo këto, me këto merret drejtësia,” tha Elezi.