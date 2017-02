Replika/ Komentuesja: ‘’Populli do buk don pun don te risi femijet… I lodhet keta te Europës’’, përgjigjia e Rames epike

Komunikimi i kryeministrit Rama me qytetarët e tij, është bërë si zakon. Rama dëgjon shpesh herë ‘’hallet’’ e popullit duke i kthyer dhe përgjigje. Së fundmi, një postimin e Ramës nga fjalimi i ministres së Kulturës dhe psnelistëve të tjerë, në profilin e tij në Facebook, një vajzë i shkruan:

Populli do buk don pun don te risi femijet te shendoshe te shkolluar te kene nje mireqenje te mesme ,e duam shqiperine si evropa ,te ngrihet mireqenja kultura se i lodhet keta te evropes …..

Edi Rama: Kush i lodhi keta te Europes Ermira se nuk te kuptova(?), ndersa sa per popullin dhe buken, une kam shume respekt per popullin shqiptar per ta trajtuar si “pabuks”, keshtu qe mire eshte ta leme popullin te flase vete kur vijne zgjedhjet dhe secili te flase ne emer te tij jo ne emer te popullit!

Z.Rama nuk po te lan me e maru fjalen, sa sa e bane policin e shtetit ma te besueshme se lideret fetar te dolen dy polic me pengmarrje femish per 1500 euro cfar bahet kshtu mor aman

Edi Rama: Pyll pa derra nuk ka Zef dhe meqe po flasim per derra, para pak javesh u denua per korrupsion drejtori i policise se nje kryeqyteti skandinav, ku policia eshte me e pakorruptuara ne bote! Por kjo nuk e ben ate polici me te korruptuar, ashtu sikunder nuk e ben me pak te besueshme Policine e Shtetit fakti qe ju permendni! Respekte!