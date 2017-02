Reali Madrid fiton në transfertë me Osasuna-n

Real Madridi i Zinedin Zidane arriti të rrëmbejë 3 pikët nga ndeshja në transfertë me Osasunën, duke fituar me rezultatin 3-1.

Ronaldo hapi serinë e golave për Realin në minutën e 24 të takimit, por 11 minuta më pas Leon shënoi golin e barazimit.

Mirëpo Reali u tregua kërkues dhe shënoi edhe dy gola me Isco she Vasquez, duke vulosur rezultatin në 3-1.

Kjo fitore bën që Reali të kalojë sërish në vendin e parë me një pikë më shumë se Barcelona.