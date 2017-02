Grabitja e parave në Rinas, reagon për herë të parë Sali Berisha

Ish- kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas kapjes së autorëve të grabitjes së parave në Rinas. Duke përshëndetur punën e policisë, Berisha Berisha thotë se arrestimet nuk janë të bazuara në prova, dhe parat e gjetura nuk janë të bankës së vjedhur.

Ish-kryeministri ngre 10 dyshime mbi vërtetësinë e këtij aksioni, duke shtuar se ka rrezik që operacioni i policisë të jetë si ai i kapjes së Julian Sinanajt, is dyshuar si vrasës me pagesë.

Statusi i Berishës:

Hajnat i kapem, por parate na duhen per fushate!

Ne mediat e vendit policia perserit historite famoze te Julian Sinanit apo Gjutajve dhe Brukave!

Suksesi i radhes eshte se tenxheres i behen fasulet kartmonedha!!!

Del ne skene Kupa, kryebabagjyshi famoz qe e arrestojne sikur e marrin me qera.

Te dashur miq, e prita me kenaqesi te veçante lajmin e gjetjes se plaçkitesve te Qaf Kasharit. Por duke ndjekur me interes lajmet e ppolicise debatet ne studiot televizive per super, superaksionin dhe arrestimet e hajnave te parave te bankes dy dite me pare ne Qaf Kashar, me duhet te konstatoj se kjo eshte nje histori simoter me ate te Julian Sinanit apo Gjutajve dhe Brukajve.

Duke thene kete une duhet te garantoj policet e guximshem dhe te ndershem se vleresoj shume cdo opercion te suksesshem te policise dhe jam i vetedijeshem se me shkallen e larte te inkriminimit nga çunat e krimit qe ka futur ne polici Saje qorri, operacionet e policise se shtetit sot jane dy here me te rrezikuara dhe dy here me te veshtira! Por natyrisht denoncoj farsen e djeshme per arsyet qe vijojne:

Se pari, hajnat i kapen por parate nuk u gjeten, ose asnje nga kartmonedhat e gjetura nuk jane te procesverbaleve te bankave. Varjanti se nuk eshte kapur njeri anetar i bandes adje kryesori sepse ka ikur jo ne drejtim te paditur por jashte shteti fare dhe se ai i ka marre parat me vehte tregon se parate i vodhi banda e qeverise dhe se ato na duhen per zgjedhje.

Se dyti, nga dhjetra fytyra qe pame dje ne TV asnjera nuk plotesone me shume tiparet e hajdutit se sa ajo e Saje qorrit.

Se treti, ne debatin televiziv ne Opinion me duhet te them se zhurma e tej madhe me krijoi pershtypjen se ishte ne funksion te plote te bllofit te radhes, mungeses se transparences per te mos thene prova bindese, te mbuluara me sekretin qe kryepolici i Tiranes nuk e leshonte nga goja.

Se katerti, flitej here per nje vjedhje, here per dy vjedhje dhe njehere per 5 bandite pastaj per 6 here te tjera per bashkepunetor te bandes ne mbare vendin, madje dhe se ne operacion, ishte angazhuar e tere policia e shtetit, pra trupa prej 10000 policesh.

Se pesti, asnje prove nuk u dha se numri serial i kartmonedhave te gjetura korespondonte me ate te kartmonedhave te nisura nga banka.

Se gjashti, pamjet filmike te operacionit ishin qartesisht montime diten per diell per t’iu shitur mediave.

Se shtati, perseri na doli Kupa ne skene dhe banda e babagjysheve qe i bejne dhurata Saje qorrit sa here ai deshprohet. Fakti qe Kupen e arrestojne dhe lirojne, te duket sikur e marrin me qera per akuza qe kane nevoje.

Se teti, ne debat nuk kuptohej kush ishte polici dhe kush ishin gazetaret, te cilet ne vend qe te shtronin pyejtje per groteskun e operacionit ishin ne gare me policin per informacione te servirura ” konfidencialisht” po nga polici tjeter.

Se nenti, gjetja mbreme e parave ne tenxheren e fasuleve ne Vlore dhe jo ne qypin e mjaltes, ishte si te thuash qershia mbi torte dhe

Se dhjeti, kuroren kesaj butaforie ja vuri vet kryebanditi, kryegjykatesi, kryeprokurori i vendit me slloganin qe ai e perdor gjithnje pas çdo suksesi imagjinar:

“Rama le te lehe po qente ti shkojne permbrapa”

Te gjitha keto me kujtuan Julian Sinanin super, super terroristin qe u arrestua ne epidemine e tritolit sepse sipas Saje qorrit kishte ekzekutuar jo 5 apo 10 apo 15 apo 20 por fiks 27 vete ne 27 atentate me tritol ne Shqiperi, Greqi,Spanjeetj e vende te tjera.

Pra Sinani u shpall superkilleri te pakten i Ballkanit dhe me ne fund doli se as Karçini, kushuriri i Saje qorrit nuk kishte porositur kurre eleminimin e Piro Bares!

Kjo histori te kujton gjithashtu 13 arrestimet e Gjutajve dhe Brukajve per kater tritolet e vendosura ne nje nate ne Tirane tek farmacia, shtepia e Bashkim kontrabandistit etj, dhe qe nuk kishin asnje lidhje to sepse tritolet ishin vendosura nga banda e Shullazit me porosi te vet Saje qorrit.

Faji i vetem i te arrestuarve ishte se njeri prej tyre kishte zhdepur ne dru Saje qorrin para zgjedhjeve per sjelljen e tij prej rrugaçi ordiner.

Si perfundim te dashur miq, hajnat jane kapur por parate nuk jane gjetur, ato i duhen Rames per fushate!

I bej thirrje prokurorise te hetoje me integritet dhe pergjegjesi te larte autoret e kesaj qe duket si nje farse e neveritshme! sb