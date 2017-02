Dita e pestë e protestës, reagon Bumçi: BE thotë 100% qëndrimin e PD

Deputeti i PD, Aldro Bumçi në ditën e pestë të protestës përpara zyrave të Kryeministrisë ka thënë se PD është 100% qëndrimi i PD, zgjedhje të lira dhe luftë krimit dhe drogës.

ë prej të shtunës, 18 shkurt qytetarë të shumtë të shoqëruar nga deputetë dhe përfaqësues të opozitës janë “ngujuar” në çadrën e ngritur dhe thonë se do të qëndrojnë aty derisa kërkesa e tyre të plotësohet.

Kreu i PD, Lulzim Basha është shprehur se nuk ka asnjë hap pas, për vendimin e marrë ditën e 18 shkurtit. “Zgjedhje me këtë kryeministër-thotë Basha- nuk ka”. Për këtë Basha dhe grupi i tij parlamentar kanë bojkotuar edhe punimet e Kuvendit.

Një ditë më parë Basha takoi edhe raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, të cilin e ka njohur me vendimin e madh për qeveri teknike.

Nga ana e tij eurodeputeti Fleckenstein është shprehur kundër bojkotit, duke thënë se ka ende debati politik bëhet në Kuvend.

‘’ Çfarë thotë BE është 100% qëndrimi i PD, cfarë i tha në dhjetor kur nuk i hapën negiociatat. I thanë ramës lufto drogën dhe bëj zgjedhje të lira. Rezoluta e miratuar thotë që të luftohet droga, të zbatohet dekriminalizimi dhe të bëhen zgjedhje të lira. Këtë themi dhe ne. Ky njeri qe solli këto fenomen si mund të bëjë një gjë të tillë. Ky njeri është shkaku i këtyre fenmeneve. Largimi i tij përmbush atë që kërkon BE. Zgjedhje do ketë, por me qeveri teknike. Kush mendon se ka kjo qeveri ka qeverisur mirë le ta votojë, të tjerët të votojnë opozitën.’’- u shpreh Bumci