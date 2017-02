Ramush Haradinaj flet pas seancës në Francë

Lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se vendimi i Gjykatës franceze mund të merret në muajin mars.

Ai këto komente i bëri për gazetarë pas daljes nga seanca që u mbajt sot në gjykatën e Colmarit. Haradinaj ka akuzuar politikanët serbë se kanë qenë pjesëmarrës në politikat e Millosheviqit.

“Nikoliqi dhe Vuçiqi dhe Daçiqi kanë qenë pjesëmarrës në politikat e Serbisë”, ka thënë ai.

“Gjykata s’ka marr vendim sot, gjykata ka thënë se vendimin do ta jep me 2 mars që po shpresojmë që ta jap më herët sepse është shumë gjatë. Është humb shumë kohë me kërkim ekstradimi që është i pabazuar.

Nuk është diçka e re, kryeministri serb Aleksandar Vuçiq, ka qenë ndihmës i Sheshelit dhe kanë udhëheq formacione paramiliatare dhe e kanë pas ushtri, presidenti Tomislav Nikoliq gjithashtu ka udhëheq formacione paramilitare dhe Ivica Daciq ka qenë një asistues i Millosheviqit.

Atyre nuk u interesojnë viktimat apo ligji. Ata janë ka abuzojnë me krejt përparësitë që kanë duke qenë anëtarë të Interpool-it, me ndalë apo me pengu Kosovën. Përgjigjen e kanë që e kanë marrë në 1998-1999 dhe do ta kenë gjithë”, ka thënë Haradinaj.