Rama: Cadra e protestës nuk do ti mbrojë dot zullumqarët nga Reforma në Drejtësi

Kryeministri Edi Rama, Komunikimin Javor te se dieles, ia ka kushtuar protestes se PD-se. Rama vleresoi faktin se e transmetoi live protesten ne faqen e tij zyrtare dhe tha se qeveria po e respekton protesten pavaresisht formatit te saj.



“Kush eshte kunder zgjedhjeve te lira e te ndershme? A ka pasur shqetesim nga OSBE/ODIHR apo nga ndonje vend partner per cenim ne tentative te zgjedhjeve te ardhshme? Absolutisht jo”, tha Rama.

“Ata po e shikojnë cdo ditë se reformat tona po presin fijet e tyre me paligjshmërinë.

Reforma në drejtësi dhe vetingu janë fantazma më kërcënuese e atyre që në 25 vjet përfituan padrejtësisht nga ky vend”, tha Rama.

Sipas tij, këtu duhet kërkuar edhe shkaku i protestës së PD, lidërshipi i të cilës sipas kryeministrit nuk ka një histori të pastër me zgjehdjet e lira.

Rama evidentoi se opozita qe po proteston ne shesh, ka braktisur politikisht procesin e reformes zgjedhore. Ai theksoi se cadra qe prodhoi protesta e djeshme ne bulevard, do te deshtoje nese eshte ngritur per te mbrojtur politikanet e implikuar ne afera nga reforma ne drejtesi.

Ne do punojmë deri në ditën e fundit të këtij mandati dhe do të kërkojmë një mandat të dytë në mënyrë që në përmes reformave do ta cojmë Shqipërinë në formimin e një shteti modern atje ku e ka vendin në hapësirën europiane.