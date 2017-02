“Rama tentoi ta helmonte gjatë darkës”, flet Meta: Jua them unë të vërtetën

Kryetari i Parlamentit, Ilir Meta, është i ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin e Arjan Çanit, në të cilin po flet për protestën e opozitës, ndërsa në nisje të intervistës së tij ai u pyet në lidhje me darkën që konsumoi në Kryeministri me ftesën e Edi Ramës.

Berisha ka qenë ai që ka thënë se kjo do të jetë darka e fundit mes Ramës dhe Metës, ndërsa Fari Balliu është shprehur se ajo darkë është bërë enkas për të helmuar Metën.

Arjan Çani: Gojët e liga thonë se mbi tavolinë sundonte një hije e fortë dyshimi për një helmim të mundshëm, nga agjenci inteligjente të paidentifikuara. A është e vërtetë?

Ilir Meta: Këtë e ka thënë Fari Balliu në një emision tek Fevziu që unë nuk kam mundur ta ndjek. S’është e vërtetë. Ne jemi takuar. Qëllimi nuk ka qenë për të ngrënë një darkë, por një takim siç bëhen gjithë të tjerat, në mëngjes, në drekë, në darkë.

Çani ka insistuar për të ditur nëse Meta ka ngrënë diçka në atë darkë, ndërsa gjithmonë me kujdes dhe delikatesë, kreu i Kuvendit u përgjigj: “Nuk e kam pas mendjen as tek darka, as tek kafja, por tek ajo që po diskutonim. Jemi të gjithë në kujdes maksimal për të ruajtur peshën. Edhe mund të kemi prekur. Të paktën ujë kemi pirë. S’e kam pas mendjen tek tavolina. Nuk e mbaj mend”.

“Po ai i gjati, Rama hëngri?”, – pyet Çani, ndërsa Meta vetëm qesh.

Arjani e ka pyetur drejtpërdrejtë nëse bie teoria e helmimit, kreu i Kuvendit vijon të qeshë e ta pyesë me ironi se ndoshta kjo është arsyeja pse Çani nuk shkon në Kryeministri. Meta e ka cilësuar si një darkë normale atë me Ramën, në të cilën nuk ka pasur njerëz të tjerë.