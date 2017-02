Deklarata e fortë/ “Rama fut kriminelët në Parlament se i duhen për të fituar zgjedhjet”

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka folur në ditën e dytë të protestës, që po zhvillohet përpara kryeministrisë.

Basha tha se Rama nuk mund të fitojë dot zgjedhjet me votat e shqiptarëve, prandaj merr kriminelë në parlament. Lideri demokrat ka akuzuar kryeministrin se nuk do zgjedhje të lira e të ndershme.

“Nuk ranë nga qielli kriminelët. E di se nuk ia del dot.

Si mund t’ia dalë një njeri që premtoi shëndetësi falas në një kohë që shëndetësia është në kolaps tepër të madh. Dhjetë deputetë me rekorde kriminale i mban akoma në parlament dhe se nuk i heq për shkak se zgjedhjet janë afër e i duhen. S’do të jemi kurrë palë me këtë lloj fasade. Ai nuk ka qenë kurrë për punësim andaj s’ka punuar për mirëqenie sociale. Do t’i japim fund kësaj maskarade. Nuk do të ketë më zgjedhje të vjedhura”, tha numri një i PD-së.