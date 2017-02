Mundësoi foton e Ramës me Obamën, Bilal Shehu dënohet me burg në SHBA

Dënohet Bilal Shehu, i cili i mundësoi Edi Ramës takimim ku do të ishte i pranishëm Presidenti i SHBA-­ve, Barack Obama në tetor të vitit 2012, ku Kryeministri përfitoi të bënte foto që më pas u shpërnda në media.

Një gjykatë në New Jersey e shpalli fajtor Shehun për donacionin me vlerë 80 mijë dollarë, pasi pranoi se ishte një shumë me burim jashtë SHBA­-ve. 48­-vjeçari u dënua me një vit burg me kusht.

Shqiptari me shtetësi amerikane pranoi para gjykatës se këto para i kishte marrë nga një person që të merrte pjesë në takimin me Obamën në San Francisco në tetor të vitit 2012. Ligjet në SHBA ndalojnë shtetasit e huaj që të japin kontribut për fushatën elektorale presidenciale.

Për këtë, Lulzim Basha bëri një kallëzim penal në korrik duke akuzuar se burimi i parave ishte Kryeministri, Edi Rama.bw