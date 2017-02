Mos harroni të shihni qiellin natën e së premtes! Ja çfarë do të ndodhë

Është ajo kohë e vitit kur duhet të bëni gati teleskopin dhe të shihni disa evente me të vërtetë të magjishme në qiell.

Ditën e premte do jetë hënë e plotë dhe si rezultat do ndodhë një eklips hënor, siç ndodh zakonisht në muajin shkurt.

Disa orë më vonë, kometa e njohur me emrin 45P, e njohur si kometa e Vitit të Ri, do i afrohet shumë Tokës dhe do jetë e dukshme nga shtëpitë tona në orët e para të mëngjesit të datës 11 shkurt.

Kometa do kalojë midis grumbullimit të yjeve “Corona Borealis”, “Bootes”, “Canes Venatici” dhe ”Ursa”. Ajo do të kthehet sërish në vitin 2022, sepse e bën xhiron rreth planetit tonë çdo 5 vite.

Duhet të kontrolloni zonën lokale në të cilën banoni, për të parë nëse dhe ju mund ta shikoni kometën me sy të lirë.