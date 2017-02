Deputeti i PS-së: Ja qëllimi i protestës. Nesër dalin në shesh vrasësit e 21 janarit

Deputeti i PS-së, Erion Braçe ka komentuar protestën që do të zhvillojë nesër PD në orën 12:00. Në një koment në Facebook, Braçe shkruan se kjo do të jetë protesta e vrasësve të 21 janarit.

Komenti i plotë në Facebook:

“Cila eshte diferenca me nesh e ketyre?

E thjeshte: neser dy vrases protestojne mu aty ku vrane kater njerez te zakonshem, kundershtare te tyre!!

Quhen, Sali Berisha e Lulzim Basha. Me ta jane e nje tufe hajdutesh, ish ministra, sot e kesaj dite te pa hetuar e te pa gjykuar. Per krime te renda edhe ata; Fjala bie per krime si ai i Gerdecit me 26 te vrare, edhe femije ne bark te nenes!!

Qellimi i protestes; Bllokimi i reformes ne Drejtesi qe ju heq atyre imunitetin e te pandeshkueshmit!! As qe ka lidhje me qeverine kjo proteste! Pas tre muaj qeveria mund te jete por edhe mund te mos jete hic aty, eshte koha kur shqiptaret zgjedhin!!”