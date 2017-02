Policia e Tiranës i jep leje për 4 orë, PD nuk ka përcaktuar mbylljen e protestës

Burime nga Policia e Tiranës njoftoi diten e sotme se i është dhënë leje PD-së për të zhvilluar protestën nga ora 12:00-16:00.

Behet me dije se PD në kërkesën e saj nuk ka përcaktuar orarin e mbylljes së protestës por vetëm të fillimit. Koha e nisjes se protestes mesohet se eshte ora 12:00

Policia e Tiranës deklaroi nderkohe se së shpejti do publikoje dhe planin e masave për të siguruar mbarëvajtjen e protestës si dhe do të publikojë rrugët që bllokohen gjatë ditës së shtunë.