Protesta para kryeministrisë, flet Noka: Të gatshëm për një dialog me partitë, përfshirë PS dhe LSI

Protesta në Tiranë, para kryeministrisë ku synohet rrëzimi i qeverisë Rama, po vazhdon, tre ditë sot. Për këtë protest dhe qëllimin e saj, ka folur deputeti i PD-së, Flamur Noka, tha se PD është e gatshme të ulet në një tryezë dialogu me partitë politike, përfshirë PS për të arritur në krijimin e një qeverie teknike.

“PD është e gatshme për dialog. Jemi dakort të ulemi me të gjitha forcat përfshirë PS dhe LSI, tryeza do ketë produkt zgjidhjen e kësaj krize dhe krijimin e një qeverie tenike”.

Noka tha se LSI ka përpara dy zgjedhje: Të çojë pëpara këtë ngrehinë, ose ti bëjë një shërbim vendit.