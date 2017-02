Protesta kundër qeverisë, Basha: Rama, mbaje “kokën” e Tahirit, liro karrigen

Në fjalimin e sotëm para të gjithë mbështetësve të PD para kryeministrisë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi edhe sot vendosmërinë për ti shkuar deri në fund kauzës për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Basha deklaroi se Rama përmes mediave të kapura prej tij ka ofruar kokën e Saimir Tahirit, por opozita shtoi ai nuk është në protestë për koka turku.

‘’ Sot kanë ofruar përmes mediave të tyre kokën e Saimir Tahirit. Ai është pëshqesh i bandave dhe krimit të organizuar. Nuk jemi këtu të pranojmë koka turku. Mbaje Saimir Tahirirn, zgjidhja ëhstë largimi yt dhe qeverisë tënde. Dëgjo zërin e qytetarëve, zgjidhu nga karrigia ku të ka lidhur krimi, hapi rrugë qeverisë teknike dhe me të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe në ta mban dil dhe ndeshemi dhe e shikojmë se kush fiton. Nuk të shpëton dot nga përballja me PD dhe opozitën, nga përballja me qytetarët, nuk të shpëton dot as krimi dhe mediat e kapura dhe të blera. Ora e përballjes po vjen, do përballemi në meidanin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, populli do vendosë me votë të lirë.’’- tha Basha.

“PD ka marrë një vendim dje, PD dhe grupi parlamentar do zhvillojnë aktivitetin parlamentar këtu në sheshin e lirisë. Ta harrojnë se mund të përdorin të njëjtat truke si paraardhësit”.

‘’Kujtojmë një nga aktet më të mëdha qytetare. E sotmja ka nisur si ditë përkujtimesh dhe homazhi, nderimi për ata qindra dhe mijëra qytetarë të Tiranës dhe mbaëë Shqipërisë që iu bashkuan thirrjes së studentëve për ti dhënë ndal errësirës së diktaturës, aktit se nuk do pranojnë pluralizëm fasadë.

Sot pas 26 vitesh ja ku jemi përsëri, në këtë pjesë të bulevardit të çliruar prej tre ditësh, këtu në sheshin e lirisë. Demokracia fasadë është vendi ku nuk priten qytetarët, ku nuk dëgjohen qytetarët. Demokracia fasadë ëhstë e keqja e të gjithë këqijave.’’- përfundoi ai.