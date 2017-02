Protesta para Kryeministrisë, Basha në çadër thirrje për qëndresë. Rama: Duan të bllokojnë vetingun

Reagon Rama për protestën e PD-së. Ndërkohë që Basha vazhdon të bëjë thirrje për qëndresë deri në largimin e qeverisë Rama, krijimin e një qeverie teknike për realizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme.

Në anën tjetër kryeministri Rama në ceremoninë e promovimit të femrave në polici akuzon organizatorët e protestes se qëllimi i tyre është bllokimi i vettingut.

‘’ Shteti ligjor ka rënë për shkak të kryeministrit. Parlamenti ka rënë për shkak se kryeministri e ka mbushur me kriminelë. Bashkitë kanë rënë se në krye ka vendosur kriminelë. A nuk është koha të rrëzojmë këtë qeveri, si garanci e vetme të mos rrëzojë të vetmin institucion që e mban Shqipërinë në këmbë?!

Dy rruga ka, ose do të pranojmë të shkatërrojë të bjerë dhe ky institucion, zgjedhje të lira e të ndershme, ose së bashku do të qëndrojmë këtu derisa të largojmë qeverinë, e së bashku të japim zgjidhjen që meritojnë shqiptarët përmes zgjedhjeve të lira’’ u shpreh Basha

‘’ Duke i thirrur popullit hajdeni na mbroni ne nga drejtësia dhe këta gjykatës e prokurorëve nga vetingu. Respekt të sinqertë për çdo njeri që proteston por jo për organzatorët e një proteste që bojkotin e parlamentit e ka instrument për të bllokuar vetingun. Le ta provojnë të kundërtën.’’- tha Rama.

Lulzim Basha, ka deklaruar se nuk ka kthim pas deri në rrëzimin e qeverisë Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që do mundësojë zgjedhje të lira dhe të ndershme në 18 qershor.