“Pritja” kap 35 kg kanabis në fshatin Fan të Mirditës, tre në pranga

Një sasi prej 35 kg lëndë narkotike e llojit marijuanë është sekuestruar nga policia e Lezhës në kuadër të operacionit “Pritja”.

Policia bëri me dije se tre persona janë arrestuar në flagrancë, përkatësisht shtetasit Nikoll Prenga, 33 vjeç, Marjan Ndoj , 22 vjeç, banues në Lezhë, dhe Ndue Përduka , 24 vjeç, banues në Mirditë.

“Këta 3 shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, janë konstatuar në fshatin Fan në Mirditë, me 3 pako të mbushura me lëndë të dyshuar narkotike Marijuanë , në peshë totale 35 kg , të paketuara gati për shitje”, tha policia.

Sipas saj, materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë për veprën penale “Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike” në bashkëpunim.