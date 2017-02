Politika reagon për ndarjen nga jeta të Dritëro Agollit

Politikanët kanë shprehur sot ngushëllimet dhe vlerësimet për shkrimtarin e njohur Dritëro Agolli, që u nda sot nga jeta në moshën 85-vjeçare.

Rama: Le pas një mal me përjetësi “Lamtumirë Dritëro”, e nis mesazhin e tij kryeministri. “U prehsh i qetë në tokën ku le pas një mal të lartë përjetësie, i cili do të mbetet vend pelegrinazhi për gjithë të dashuruarit pas letrave shqipe, brez pas brezi…”, përfundon ai.

Basha: Kombi humbi kolosin e letrave shqipe “Kombi shqiptar humbi sot kolosin e letrave shqipe, poetin tone të madh, shkrimtarin e njerëzve të vërtetë, Dritëro Agollin. Familja e tij, miqtë dhe të dashurit, lexuesit, shqiptarët kudo ku ndodhen ndajnë sot dhimbjen për ndarjen nga jeta të babait, bashkëshortit, mikut dhe gjeniut të letrave shqipe”, shkruan Basha. Lideri i selisë blu thotë se Agolli e transformoi letërsinë shqipe duke lënë pas veprën e tij të përjetshme. “Pak shqiptarë kanë ndikuar në ndërgjegjen dhe emocionet tona si Dritëroi i madh. Ai transformoi letërsinë shqipe duke emancipuar shoqërinë shqiptare me veprën e tij për të mirën dhe të keqen, për njerëzit e thjeshtë, për dashurinë për vendlindjen dhe atdheun. Kam patur nderin dhe privilegjin ta njoh, ta takoj dhe ta dëgjoj nga afër Dritëroin sepse dera e tij e madhe ishte gjithnjë hapur. Vepra e tij është e përjetshme. Në paqe u prehtë shpirti i tij”, vijon kreu i PD.

Meta: Bota shqiptare, me e varfër “Pas këtij lajmi sot, bota shqiptare është më e varfër dhe dhimbje pa dyshim e jashtëzakonshme dhe e pamatshme. Si kryetar i kuvendit dhe si mik i tij shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes së Dritëroit, Sadijes, Elonës dhe Tanit,” tha Meta. Kreu i Kuvendit u shpreh se Dritëro Agolli ishte dhe do të mbetet një figurë e rendit të parë, reformator i letërsisë shqipe dhe politikës shqiptare. “Dritëro Agolli ishte dhe do mbetet figurë e rendit të parë në zhvillimin e letërsisë…reformator historik i letërsisë shqipe. Reformator i jashtëzakonshëm edhe i politikës shqiptare me një kontribut historik për proceset demokratizuese. Burrë shqiptar me rrënjë të thella dhe karakter të fortë. Referencë e zhvillimit tonë shpirtëror. Njeriu i kohëve moderne që jetoi me filozofinë naimiane për t’u ndritur mendjen të tjerëve,” u shpreh Meta.

Thaçi: La një trashëgimi të madhe shpirtërore “Me pikëllim mora lajmin për vdekjen e Dritëro Agollit. Para disa muajve pata një takim të ngrohtë me Dritëron në Tiranë, me shkrimtarin, poetin dhe intelektualin e shquar kombëtar që pas vete la një trashëgimi të madhe shpirtërore”, shprehet Thaçi në një postim në facebook. Ai ishte autentik në krijimtari artistike, por edhe në bindjet e tij politike, thekson presidenti kosovar duke shtuar se “bota shqiptare në veprën e tij letrare u trajtua estetikisht me dimensione të thella, duke shpërfaqur fatin e njeriut tonë, jetën, vdekjen, punën e mbi të dashurinë ndaj atdheut. Kultura shqiptare mbeti pa njërin nga titanët e mëdhenj”. Presidenti Hashim Thaçi, gjatë vizitës në Tiranë në tetor të një viti më parë dekoroi me “Urdhrin e Pavarësisë” shkrimtarin e njohur, Dritëro Agolli.