Policia publikoi fotot e kater personave te arrestuar per vjedhjen e 3.2 milione dollareve me 9 shkurt 2017 ne rrugen drejt Rinasit.

ne foto paraqiten Fatjon Xhyliu, Ditjon Memlika, Ergest Kupa dhe neim Avdylaj, te akuzuaer per grabnitjen e fundit dhe per vjedhjen me arme ne 3 dhjetor 2015.