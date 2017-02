“Policia ia mori gruan peng ministrit të LSI, që t’i fusnin drogë në makinë?”

Ish-kryeministri Sali Berisha reagoi në lidhje me ‘incidentin’ e bërë publik në media për shoqërimin e badigardit të ministrit të Mjedisit Lefter Koka, i cili ndodhej në makinë me bashkëshorten e ministrit të LSI-së.

Në një publikim në “Facebook”, Berisha thotë se policia e “Edvin Shullazit” i mori peng gruan ministrit të LSI-së. Në lidhje me arsyet, Berisha thotë “Për t’i thyer turinjtë Lefterit apo për të zbatuar porosinë e tyre, për të cilën Petrit Vasili paralajmëroi deputetët”.

Diten e djeshme gazetari i News24 Artan Hoxha tha dje se ngjarja ka ndodhur ditë më parë, Berisha thotë se ky incident ka ndodhur dje.

“Fol po deshe Lefter! Se unë jam Edvin Shullazi! Të marrim hanëmin peng!

Të dashur miq, vetëm 5-6 dite pas deklaratave bombë të ministrit Koka për lidhjet e policisë dhe qeverisë me krimin, të cilit Rama iu përgjigj me shprehjen “qentë le të lehin karvani shkon përpara”, dje pasdite policia shoqëroi në kundërshtim me çdo ligj, pra mori peng Lefter hanemin. Tani, e kishin për t’i thyer turinjtë Lefterit apo për të zbatuar porosinë e tyre, për të cilën Petrit Vasili, paralajmëroi deputetët apo për të dyja këtë gjejeni vet?!”, shkruan Berisha në Facebook.