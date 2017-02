Policia greke kap kamionin nga Shqipëria me një ton drogë

Mediat greke publikuan foto nga kamioni me më shumë se një ton drogë, që u kap para disa ditësh në Kakavijë.

Në njoftimin e Autoritetit të të Ardhurave Publike që u publikua në hënën në mesditë, thuhet se:

“Të enjten, 16.02.2017, ora 20,20, një maune me targa shqiptare, leje ndërkombëtare qarkullimi dhe drejtues një shtetas shqiptar, tentoi të kalonte kufirin greko-shqiptar, me destinacion Greqinë. Gjatë ushtrimit të kontrollit doganor u gjetën të ambalazhuara dhe të fshehura me kujdes në një vend të posaçëm në pjesën e parë të karrocerisë, 700 dengje me peshë të përgjithshme 1.147, 423 kilogramë lëndë narkotike, sipas gjasave kanabis i papërpunuar. Lënda narkotike dhe automjeti u sekuestruan, ndërsa drejtuesi i mjetit iu shmang arrestimit. Është hartuar dosje penale dhe i është dhënë për ndjekje prokurorisë së Janinës”