Policia e Tiranës prangosi një 27-vjeçar, ishte i dënuar në Itali për trafik droge

Një 27 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së kryeqytetit, pasi është dënuar në Itali për trafik droge. Shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 3, bënë të mundur kapjen e Orest Qerimaj, 27 vjeç, banues në Shkodër.

I arrestuari ishte shpallur në kërkim nga zyra e Interpol Tirana, me shkresën e datës 01 shtator 2016, pasi më datë 02 maj 2016, zyra e Prokurorisë së Udineses ka lëshuar urdhrin për ekzekutimin e vendimit të datës 09 janar 2014 të Gjykatës së Udineses e cila e ka dënuar 27-vjecarin me 9 vjet e 4 muaj e 20 ditë burg, për veprat penale “Pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafik droge”.

Autoritetet shqiptare pritet të ekstradojnë drejt Italisë 27-vjeçarin.