Pokemon Go me risi dhe karakteristika të reja

Pokemon Go do të publikoi përditësimin e ri këtë javë. Përditësimi thuhet se do të jetë masiv pasi që janë regjistruar më shumë se 80 ndryshime.



Në përditësimin e ri do të ndryshohen fushat, krijesat, reagimet dhe suksesi në lojë.

“Niantic” siguron se ndryshimet e reja do të jenë shumë atraktive dhe se lojtarët duhet ti mirëpresin ato.