Playboy rikthehet në origjinë, tundon me fotot nudo (Foto+16)

Playboy pas një kohe të gjatë, rikthehet tek ajo që nisi të fitonte famë. Rikthehen modelet nudo në kopertinë. Vendimi i atëherësh bëri bujë por drejtuesit e shpjeguan me faktin se kërkonin të tërhiqnin më shumë lexues dhe reklama.

Mesaduket qëllimi ka dështuar dhe të hënën ata deklaruan se kopertina e muajit të ardhshëm do të jetë Elizabeth Elam, si missi i muajit mars 2017 me titullin e madh “Lakuriqësia është normale”

“Kjo strategji dështoi. Unë i pari pranoj që revista me lakuriqësinë e modës së vjetër u la mënjanë, por ta hiqje fare ishte krejtësisht e gabuar ” shkruan Henfer “Lakuriqësia nuk ka qenë kurrë problem sepse lakuriqësia nuk është problem. Sot do të rikthejmë identitetin tonë, dhe do të fitojmë sërish”.