Plagosi me armë shitësen, prangat autorit në Shkodër, ja dyshimet e policisë mbi ngjarjen

Policia e Shkodrës ka vënë në pranga autorin e plagosjes së shitëses së një dyqani në Shkodër dy ditë më parë. Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Shkelzen Xhenja, 25-vjeç.

49 vjeçarja, Flutura Muça, mbeti e plagosur me armë zjarri rreth ores 12.30 të së shtunës. Ngjarja ndodho në lagjen “Fahri Ramadani”, në hyrje të shkollës së muzikës “Prenkë Jakova”.

Flutura Muça ka qënë duke shitur në dyqanin e saj, kur është qëlluar nga dy persona të cilët lëviznin me motorçikletë.

E plagosura rezulton motra e 39 vjeçares Suela Sula të vrarë në muajin prill të 2016-es nga bashkëshorti i saj Sadetin Sula në tualetin e mobilerisë së tyre dhe një nga pistat e hetimit lidhet më këtë ngjarje.