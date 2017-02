Pse pasqyra në dhomën e gjumit ndjell ters?! Arsyet do t’ju bëjnë t’i hiqni menjëherë

Teknika kineze e njohur si Feng Shui është një teknikë mjaft e njohur. Ajo ka një sërë intepretimesh për çështje të ndryshme mbi jetën.

Një fakt tjetër shumë interesant që kjo teknikë parashtron është mbi pasqyrat e mbajtura në dhomën e gjumit.

Sipas Feng Shuit nuk duhet të mbahet në dhomën e gjumit pasi ndjell ters. Sipas besimeve kineze pasqyra nuk duhet të jetë në krahun e kundërt të krevatit, shkruan Shije. Nëse ju e mbani pasqyrën tuaj në këtë drejtim atëherë ju do të keni probleme me martesën sipas Feng Shui-së. Sipas Feng Shu-së pozicionet e pasqyrës nxisin kryerjen e ngjarjeve, në dhomën e gjumit duhet ta mbani pasqyrën larg, sepse pasqyra në dhomën e gjumit përballë me krevatin nxit tradhtinë.

Kjo për shkak të përthyerjes së energjisë negative që do përthyhet dhe do të lerë hapësira për një person të tretë. Nëse ju duhet me patjetër një pasqyrë në dhomën e gjumit atëherë vendoseni në derën e brendshme të dollapit.