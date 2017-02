Ndeshja me Kukësin, Partizani akuza të rënda ndaj policisë

“Partizani” reagon ne lidhje me incidentet e ndodhura ne ndeshjen me Kukesin ne qytetin verior. Ne nje deklarate, Partizani denoncon edhe sjellen e policise.

Klubi nëpërmjet kësaj deklarate për shtyp kërkon të sqarojë mbarë opinionin publik në lidhje me incidentet e ndodhura sot në stadiumin “Zeqir Ymeri” në Kukës përgjatë ndeshjes Kukësi – Partizani.

Grupi “Ultras Guerrils” prej afro 600 tifozësh të akomoduar në sektorin e caktuar nga klubi organizator përgjatë gjithë takimit ka mbështetur në mënyrë festive dhe mjaft paqësore skuadrën. Gjithçka ka vijuar normalisht konform rregullave normale të një përkrahje që publiku i bën të skuadrës, kjo deri në minutën e 63’. Për tu theksuar që deri në këtë moment të lojës si mbështetësit e kuq ashtu edhe tifozeria vendase kanë qenë mjaft korrekte karshi njëra – tjetrës.

Pikërisht në minutën e 63 të takimit në sektorin ku ishin akomoduar “Ultras Guerrils” janë hedhur në adresë të tyre një mori sendesh të forta (ekzatësisht gurë) nga ambjentet jasht stadiumit “Zeqir Ymeri”. Një moment i cili ka sjellë edhe reagimin e publikut mik që i gjendur nën breshërinë e gurëve të cilët filluan të vinin edhe nga tifozeria vendasve nga brenda stadiumit kanë shkulur stolat për tu vetmbrojtur.

Përpos sulmeve të publikut vendas mbështetësit e kuq janë sulmuar barbarisht edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë të cilët kanë ushtruar dhunë me shkopinj gome dhe gaz lotsjellës. Ndaj kësaj dhunë të pakuptimtë tifozeria e kuqe është kundërpërgjigjur duke u përleshur me policinë dhe për pasojë janë plagosur 3 persona, 2 prej të cilëve (njëri minoren), kanë marrë plagë të rënda në kokë.

Ata kanë marrë ndihmën e menjëhershme nga ambulanca e ndodhur në stadium dhe më pas duke parë gjendjen e tyre kritike janë trasportuar në spitalin e qytetit të Kukësit. Ndërkohë që nga dhuna e ushtruar e forcave të rendit një tjetër person u trasportua drejt spitalit pa ndjenja.

Klubi edhe një herë kërkon të saktësojë se një incident i tillë është provokuar nga persona të paidentifikuar dhe sigurisht nuk pajtohet me dhunën në stadiume, për më tepër kur publiku është provokuar pa asnjë shkak. Për të qenë edhe me traspartent me publikun klubi disponon edhe pamje filmike ku shfaqen qartë sendet e forta të hedhura në adresë të mbështetësve të kuq.