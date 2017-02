Parlamenti britanik voton BREXIT

Parlamenti britanik ka votuar ne shumice për te autorizuar kryeministren Tereza Mei te nise negociatat per BREXIT. 498 ligjvënës votuan pro kërkesës per nisjen e shkëputjes nga Bashkimi Europian, ndërsa 114 ishin kundër.

Ligji tani duhet te miratohet ne veçanti ne dhomën e komuneve dhe ate te lordëve përpara se te hyje ne fuqi.

Kryeministrja ka caktuar si afat 31 marsin per te përdorur artikullin 50 te Traktatit te Lisbonës dhe nisjen zyrtare te bisedimeve per BREXIT me Brukselin.

Vota e deputeteve erdhi pas dy ditësh debat per ligjin, qe erdhi si pasoje e votës referendare te qershorit te kaluar per BREXIT.