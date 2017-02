Paditet nga familjarët e tij, ja për çfarë akuzohet Blendi Fevziu

Një padi vjen për gazetarin Blendi Fevziu, nga familjarët e tij. Mësohet se padia bën pjesë në Gjykatën e Shkallës së parë.

Familjarët e tij e akuzojnë gazetarin për falsifikim të dokumenteve, ku përmes tyre ka përvetësuar një sipërfaqe të madhe trualli në Tiranë, shkruan Tema.

Kjo është padia e bërë ndaj Blendi Fevziut:

Detaje tė Çėshtjes civile Nr. 6396

Gjykata e shkallės sė parė

Nr. i Çėshtjes: 6396

Dt. e regjistrimit: 03.02.2017

Paditesit: Refik Toptani

Te paditurit: Blendi Fevziu, Nevis Bregasi, Rea Merepeza, Redi Merepeza(Peza), Suhela(Suheila) Myftiu

Lloji i Çėshtjes: Padi pronesie

Baza Ligjore: Neni 149 – 231

Objekti: 1. Vertetimi i mosqenijes se marrdhenijes juridike te bashkepronesise se te paditurve me paditesin dhe personat e interesuar, qe jane bashkepronare ne pronen e paluajtshme truall me siperfaqe 621 m2, te ndodhur ne Zonen Kadstrale 8150, nr.pasurie 1/155, volumi 18, faqe 198, Tirane.

2. Te njihet pavertetesia e dokumentit Deklarate Noteriale nr. 641 rep., nr. 175 kol., date 30.04.2007, duke u konsideruar ky dokument si i hartuar ne kundershtim me ligjin dhe duke u goditur per falsitet.

Statusi i dosjes: Gjykim

Gjyqtari: Marjana Shegani (Dedi)

Çeshtja tashme eshte per gjykim dhe pritet nje ballafaqim real i dokumentacionit ne gjykate.