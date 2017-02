OSHEE investon 15 mld USD për ripërtëritjen e rrjetit energjetik 85-vjeçar në Jug

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Energjetikes Gjiknuri dhe Administratori i Përgjithshëm i OSHEE Adrian Cela. ishte në nënstacionin e Radhimës dhe Orikumit, të rikonstruktuara me fondet e OSHEE.

Duke vizituar nënstacionin e vjetër, Çela tha se investimet nuk do të ndalen edhe në fshatra të tjera të zonës, duke mundësuar zëvendësimin e infrastrukturave energjitike të rënduara, me standarde të reja.

Ai gjithashtu u shpreh se linja e re e vënë në përdorim gjatë sezonit turistik të kaluar, bëri që për herë të parë të mos përjetohej një situatë problematike në furnizimin me energji elektrike.

“Eshtë investim i vitit 1971, duket në çfarë situate është. Kemi investuar 60 milionë lekë të reja, me të ardhura të kompanisë, ku kemi fuqizuar transformatorin dhe kemi fuqizuar 5 çela të reja automatike. Këto investime janë me fondet e kompanisë, për linjën 35 kW dhe kjo është faza e parë.”

Për transformatorin e ri të vënë në përdorim, Çela shpjegoi se garanton cilësinë e furnizimit dhe ul numrin e defekteve.

“Ky është investim i ri dhe transformatori i ri i fuqizuar që kemi vënë jashtë ,në të cilin kem i dhe një çelës rezervë që kur ka defekt njëri nga këta që furnizohet, kalohet te çela rezervë, pra, garanton cilësinë e furnizimit dhe ulet numri i defekteve.”

Për Kryeministrin Rama kapërcimet epokale në teknologji janë rezultat i reformës në energji. Kryeministri u shpreh se kontributet e konsumatorëve, po kthehen në investime për ta.” Të gjitha këto kapërcime epokale në teknologji janë rezultat i reformës në energji. Të gjitha këto janë kontribute të konsumatorëve që po kthehen në investime. Të gjitha këto investime do të garantojnë shërbimin cilësor me energji elektrike në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ripërtëritjen e një rrjeti që në 85 % të tij është i moshës së elektrifikimit”, u shpreh administratori i OSHEE.

Nënstacioni i Radhimës, prodhim i vjetër i vitit 1971 dhe në gjendje tepër të rënduar, ishte ndër më problematikët në cilësinë e furnizimit me energji elektrike, në zonat turistike të Orikumit, Radhimës dhe fshatrat përreth saj si dhe Llogoranë, Bazën e Pashalimanit.

Sot, ky nënstacion, nyjë kritike në sistemin e shpërndarjes është tërësisht i rikonstruktuar, falë një investimi prej 60 milion lekësh të reja. Investimi ka bërë të mundur vendosjen e një transformatori të ri 35/10 KV me fuqi 10MVA me nivele tensioni të rregullueshme, me një rritje dyfish kapacitet si pasojë e rritjes së kërkesave për konsum me energji elektrike sidomos në sezonin veror.

Janë vendosur 5 çela të reja, prodhim i 2016-s, të cilat jo vetëm që garantojnë sigurinë maksimale të punonjësve gjatë kryerjes së operacioneve në punë, por rrisin njëkohësisht cilësinë e furnizimit me energji elektrike.

Paralelisht me Nënstacionin u rikonstrutuan linjat 35 kV të implementuara në vitet ’70.

Investimi për linjat Vlorë – Skelë – Ujë i Ftohtë – Rradhimë – Orikum arriti në një vlerë prej 65 milionë lekësh të reja.

Nënstacioni i ri i Dhërmiut

Për herë të parë në Dhërmi, në zonën më të frekuentuar turistike, është instaluar nënstacioni i ri energjetik 35/20/10kV, i cili i jep zgjidhje problemeve të shumta të furnizimit me energji për këtë zonë. Investimi me vlerë prej 140 milion lekësh u bë mbi një infrastrukturë (shtylla e përcjellës) të paprekur që prej vitit 1967. Nënstacioni garanton furnizimin me energji elektrike zonën e Palasës dhe të Dhërmiut.

“Investimin që kemi bërë në nënstacionin e ri në Dhërmi, për të garantuar furnizimin për zonën e Palasës dhe të Dhërmiut duke parë dhe në fokusin e investimeve të reja turistike që nisin në gjithë këtë zonë dhe rritet ngarkesa. Flasim për një linjë që ka qenë, kur kemi bërë investimin, kemi parë shtylla dhe përcjellës të vitit 1967. Pra, ishin të paprekura që nga viti 1967. Kemi bërë këtë investim që është 140 milion lekë të reja nga të ardhurat e kompanisë”, u shpreh Administratori i Përgjithshëm i OSHEE Çela.

Himara, Nenstacioni i levizshem

Për herë të parë, pas 25 vitesh Himara garantoi një sezon të suksesshëm turistik (2016) në furnizimin me energji elektrike. Kjo falë nënstacionit të ri dhe modern, të lëvizshëm, i montuar aktualisht në Himarë, investim me vlerë 200 milion lekë. Nënstacioni furnizon qytetin e Himarës, Qeparoin dhe zonën Dhërmi-Palasë.

Njëkohësisht me nënstacionin ka përfunduar edhe ndërtimi i linjës me nivele 35 dhe 20 kV nga Himara në Dhërmi (13 km me 45 shtylla), me vlerë investimi prej 247 milionë lekë.

Kryeministri Rama ishte për të parë nënstacionin së bashku me ministrin Gjiknuri dhe Administratorin e Përgjithshëm të OSHEE AdRian Cela.

Çela shpjegoi se nënstacioni i lëvizshëm, (portabël) është implementuar për herë të parë në Shqipëri dhe përbën një teknologji moderne.

“Këtu jemi për të inspektuar nënstacionin mobile që është implementuar për herë të parë në Shqipëri, është një teknologji e avancuar. Do ta vazhdojmë këtë lloj investimi që në zonat problematike mund të vendosim nënstacione të tilla, sepse kemi prokuruar 3 nënstacione të tilla dhe në zonën e Fushë-Krujës dhe në zona të tjera të Shqipërisë. Nënstacioni i ri që fillon investimi 10-20 kilovolt do të jetë më i madh dhe do ta spostojmë këtë nënstacion në një zonë tjetër problematike.”