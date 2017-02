Njihuni me ‘’armikun’’ e celulitit, tashmë dhe në kushte shtëpie

Një ndër problemet më të mëdha femërore është celuliti. Shmangia e tyre është e pamundur, por mund të ‘’kurohen’’. Portali MyHelathyFoodTips ofron zgjidhjen. Tashmë në kushte shtëpiake, njihuni me recetën:

Përbërësit:

– një lugë vaj ulliri,

– një lugë xhel aloe vera,

– një lugë të bluar kokrrash gruri të mbirë.

Përgatitja:

Përzieni që të tre përbërësit në një enë. Para përdorimit, lëkurën pastrojeni mirë, pastaj lyeni me përzierje zonën e përfshirë nga strijat.

Lëreni të veprojë 20 minuta, pastaj hiqeni me peshqir të njomur.

Kjo përzierje do të t’ju ndihmojë edhe nëse keni ndonjë vragë.