Një lutje për jetë, 25-vjeçari ka nevojë për ndihmën e të gjithëve për operacionin e kushtueshëm

Një djalë 25-vjeçar i quajtur Haki Shehu ka nevojë për ndihmën e shpejtë të të gjithëve ne. Apelin e bën motra e tij e cila shprehet e përgjëruar për ndihmë, se një kontribut sado pak i vogël, do t’i shpëtonte jetën vëllait të saj. Ai është diagnostikuar me një sëmundje në shtyllën kurrizore dhe i nevojitet sa më parë një transplant i palcës kurrizore. Sëmundja quhet MDS RAEB dhe është drejt leucemise akute. Ai është 25 vjeç dhe transplanti do ta ndihmonte të bënte një jetë normale.

Transplanti është i kushtueshëm dhe nuk realizohet këtu në Shqipëri, ndaj dhe është e nevojshme të realizohet në Turqi. Kostoja shkon 80,000-100,000 Euro. Nga të afërm dhe familjarë janë mbledhur disa fonde por janë të pamjaftueshme. Një kontribut nga ana juaj, sado i vogël, do na ndihmonte shumë, – shprehet motra e tij. Ajo kujdeset më pas edhe për të kërkuar ndjesë për shqetësimin e krijuar.

Të dhënat bankare për të gjithë ata që duan të kontribuojnë, janë si më poshtë:

Përfitues: ENITA SHEHU

Banka: Union Bank

Nr. Llogarie: 112431722010126 – EUR

IBAN: AL67214111060112431722010126

SWIFT: UNALALTR

Të gjithë të interesuarit mund ta verifikojnë rastin edhe në QSUT me Dr. Adela Perolla. Në vijim gjendet edhe vërtetimi i diagnozës nga doktori turk që ndjek rastin.