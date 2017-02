Një grup vajzash zihen me grushta dhe shqelma në Tiranë: “Je futur ti në mesin tonë, ku*vë”

Tirana është vendi ku skandalet janë rutinë. Tjetër sherr ka ndodhur sot rreth mesditës në zonën e Astirit, ku të paktën 7 vajza janë përleshur duke gjuajtur njëra-tjetrën me grushte e shqelma.

I gjithë sherri është filmuar nga një lokal, ndaj nuk kuptohet mirë se cilat janë grupet e përfshira në konflikt. Ajo që dihet është shkaku i dhunës, i cili sipas raportueses ka të bëjë me faktin që njëra nga vajzat i ka marrë të dashurin një tjetër femre. Por vajzat reaguan duke u shprehur se arsyeja e sherrit nuk ka qenë për një djalë. Për këtë arsye, ajo i ka kërkuar llogari vajzës, e cila nuk dihet me saktësi se cila është, ndërsa është dashur ndërhyrja e disa djemve dhe burrave për t’u qetësuar disi situata.