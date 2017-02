Denoncimi/ “Lindita Nikolla bleu vilë 1.1 milionë euro me gjoba dhe tendera”

Ish-kryeministri Sali Berisha, duke iu referuar “qytetarit dixhital” denoncoi ministren e Arsimit Lindita Nikolla që sipas tij banon në një vilë superluksoze, që u ble me gjoba dhe tendera.

Berisha i bëri thirrje Prokurorisë të nis me përparësi hetimin për verifikimin e akuzave për ministren.

Qytetari dixhital denoncon:

-Vilën prej 1.1 milion euro të ndrikull Nikollë, e cila, nga një apartament në rrugën “Ali Demi”, tani banon në një vilë të re superluksoze.

Mirëmbrëma doktor, po Lindita Nikollës ministres apo ndrikullës së arsimit në Shqipëri, pse nuk i hetohet pasuria për vilen e saj 1.1 milion euro, vila e ministres së arsimit është në bllokun e vilave luksoze në Lundër dhe fotot bashkangjitur.

Le të nisi hetimet menjëherë dhe do gjendet si u ble vila me gjobat në tendera të saj. Vetëm për bojatisjen e ministrisë harxhoi 1.5 miliard lek, në rast se bëhet kontroll do shihet se të paktën 60% e këtij fondi është vjedhur. Përveç kësaj vjedhje e madhe është bërë edhe me 5 milionë euro të kompleksit sportiv. Gjithashtu zonja Nikolla vjedhë së bashku me sekretarin e përgjithshëm Plarent Ndrece që ka blerë Fuoristradën e tij 80,000€ dhe 720,000€ e vjedhura që e kapi KLSH. I bëj thirrje prokurorisë së shtetit të nisë me përparësi hetimin për verifikimin e akuzave të qytetarit dixhital!