Ngjarje tragjike në Korçë, konfliktohet për motive banale, djali djeg me benzinë nënën

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Korçës, ku djali për motive banale, ka djegur me benzinë nënën e tij. Sipas burimeve të policisë ngjarja ka ndodhur në lagjen nr. 8. Policia bën me dije se ka arrestuar shtetasin Emiljan Tushini, 32 vjeç,i dënuar më parë për veprat penale: “Vjedhja” dhe “Plagosje e lehtë me dashje.

52-vjeçarja M.Tanushi ka pësuar djegie trupore dhe është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Korçës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.Emiljan Tushini, është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, por falë veprimeve të shpejta u bë i mundur arrestimi i tij.