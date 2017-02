Shikon çiftin duke kryer marrëdhënie në mes të ditës, nëna nxehet keq

Një nënë e dy fëmijëve ka vepruar me guxim, pasi ka parë një çift teksa kryejnë marrëdhënie seksuale nën një urë pranë me shtëpinë e saj. 19-vjeçarja Lara Shoemark ishte duke nderur rrobat kur pa çiftin duke u zhveshur pranë urës në kohën e drekës.

Ajo ka thënë se kjo është hera e tretë që shikon çifte duke kryer marrëdhënie seksuale në të njëjtin vend dhe është e shqetësuar për atë që mund të shikojnë fëmijët e saj pasi të rriten edhe pak.

“Po rrinin atje 10-15 minuta. Fillimisht u ndalën poshtë urës pasi ai ishte vendi i vetëm ku mund të strehoheshin gjatë shiut që po binte litar. Ata nisën të putheshin. Më pas ajo ngriti këmbën dhe nisën të bënin seks. I hodha fotot në rrjetet sociale pasi është hera e tretë që më ndodh një gjë e tillë dhe kam frikë për fëmijët e mi. Nuk duan që kur të rriten të shikojnë këto pamje të neveritshme”, – tha 19-vjeçarja.

Ajo shton se “kur hodha fotot online, kishte shumë persona që nisën të ankoheshin dhe të thonin se kjo është një gjë normale. Pra, njerëzit mund të kryenin marrëdhënie jashtë shtëpisë, në vende publike”.

Kjo zonë është e populluar me kalimtarë dhe qen të shumë, ndaj nëna e dy fëmijëve u habit pasi pa çiftin që mendonte se askush nuk do t’i shikonte.

Shoemark shprehet se është tërësisht mungesë respekti. “Unë kam dy fëmijë dhe nëse ata do të ishin aq të gjatë sa të mund të shikonin këtë skenë, do të isha acaruar edhe më shumë. Dera ime kryesore është me pamje nga ura dhe gjithçka duket edhe nga dritarja. Ka edhe shumë shtëpi të tjera e familje që shikojnë këtë skenë”, – shprehet ajo më tej./joq