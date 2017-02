Do të ekstradohet në Serbi? Thaçi: Ja ç’do të ndodhë me Ramush Haradinaj

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ftuar në “Klan Kosova”, veç situatës aktuale në Kosovë dhe tensioneve me Serbinë ka treguar se çfarë do ndodhë me kreun e AAK-së Ramush Haradinaj.

“Haradinaj do të kthehet në familje. Nuk do të ekstradohet në Serbi. Me 11 shkurt do të kthehet në shtëpi”,-ka thënë më bindje të plotë presidenti i Kosovës duke theksuar se informacionin e ka nga burime të sigurta.