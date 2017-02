Naftëtarët në Fier zgjidhin problemin e pagave të prapambetura

Naftëtarët në Fier mesa duket e kanë zgjidhur problemin e tyre në lidhje mbi pagat. Pas protestave të njëpasnjëshme për pagat e prapambetura, duket se për këta erdhi një zgjidhje. Negociatat me përfaqësuesit e firmës IRTC që ushtron aktvitetin KPTHN Ballsh rezultuan pozitive.

Mësohet se brenda ditës së sotme kaluan dy paga të prapambetura, ndërsa paga e tretë do xhirohet në mars.

Po kështu naftëtarët kanë nënshkruar kontratat e reja te punes me firmën.

Sakaq po negociohet per sigurimet shoqerore qe mund te realizohen nga shitja e filialit FIETEK në Vlorë.

Problem mbetet vazhdimesia e punes qe varet nga furnizimi me nafte bruto.

“Shteti siç ka premtuar te ndermjetesoje furnizimin me nafte bruto të UPN Fier qe del ne vendburimet shqiptare” apelojnë naftëtarët.