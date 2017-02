Mungesa e Ramës në parlament, Paloka Thirreni derrin. Berisha: Burracak

Senaca kuvendore ditën e sotme ka pasur debate të forta. Si fillim ato kanë nisur për kryeministrin Rama.

Deputetët demokratë e akuzuan Ramën se ka lidhje me krimin ndërsa socialistët e mbrojtën duke deklarauar se Rama është në krye të detyrës për të cilën e kanë votuar qytetarët.

Me epitete ofenduese mes të cilave “Derr”, “pullë e kuqe” deputetët e Partisë Demokratike kanë vënë në dukje mungesën prej disa seancash të kryeministrit në sallën e Kuvendit. Deputetja demokrate Jozefina Topalli tha se duhet të shkohet në një mocion mosbesimi, ndërsa Berisha shkoi deri aty sa bëri thirrje për ta nxjerrë jasthë nga parlamenti: Më mirë ta marrim ne se ta marrë nesër sheshi” tha ai.

Edi Paloka: Ku e keni kryeministrin? Ka një muaj që nuk duket në këtë parlament. Po ndan lopët, është e vërtetë, apo ka vajtur t’i bëjë çokat “Hakmarrjes për Drejtësi?!”, që janë të pafajshëm sipas deputetit që flet?! Apo ka vajtur të vizitojë Shullazin në spital?! Apo është tek Armando Prenga për ta ngushëlluar?! Ku e keni kryeministrin?! Pse kujton se duke ndarë lopët mund të ndalë njerëzit të vijnë pasnesër në shesh?! Thërriteni derrin, Thërriteni derrin këtu, që e keni kryeministër e të përballet këtu?!

Erjon Braçe nga vendi i tij: E di ti ku është në krye të detyrës. Ik mer ti andej!

Valentina Leskaj: Kryeministri është në krye të punëve.

Jozefina Topalli: Kemi një problem. Prej tre javësh nuk ka asnjë ministër të partisë që bën “koalicionin qeverisës” dhe ka një muaj që kryeministri nuk vjen në parlament për tiu përgjigjur deputetëve dhe për të mbrojtur ligjet dhe për të debatuar për zhvillimet e fundit. Në këto kushte nuk ka rrugë tjetër veç një mocioni mosbesimi. Sepse këtu nuk ekziston më një maxhorancë. Tre javë pa partinë e koalicionit, një muaj pa paraqitjen e kryeministrit. A ka Kushtetutë?! A mund të qëndrojë një qeveri në këmbë nëse ministrat e koalicionit nuk duken, nuk debatojnë dhe nuk ulen në karrigen e tyre

Berisha: I them parafolësit të shkojë aty se harroi çizmet e hajdutit, të marrë çizmet nga platforma. Së dyti në mbështetje të kërkesës së zonjës Topalli theksoj se ai nuk është më kryeministër por pulla e kuqe e këtij parlamenti, ndaj të mos duket më në këtë parlament. Të mos ia shohim më bojën. Nuk ka asnjë lidhje me këtë parlament. Një burracak që nuk përballet dot, dhe që lakuriqësinë e vet do tia përcjellë parlamentit si pullë të kuqe. Mos të vijë më në parlament. Të marrim një vendim ta nxjerrim përfundimisht nga parlamenti. Ky është vendimi që presin shqiptarët. Më mirë ta marrim ne, se ta marrë nesër sheshi. Kjo do të jetë më e urtë kjo. Pulla e kuqe të mos vijë më në parlament. Le të biem dakord për këtë

Leskaj: Vendimin e ka marrë populli që e ka votuar, jo ne këtu. Vendimin do ta marrin sërish ata më 18 qershor.

Berisha: Të marrim vendim që ta nxjerrim përfundimisht Ramën nga parlamenti.” Ishte ky propozimi që hodhi sot me ashpërsi ish-kryeministri Sali Berisha në Kuvend, pasi kreu i qeverisë nuk kishte ardhur në seancë edhe dy orë pasi ajo kishte filluar, shtuar asaj që nuk ka qenë prezent edhe në disa seanca të mëparshme.

