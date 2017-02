Modeles i del i gjithë gjoksi në transmetim live, donte të tregonte…+18

Ky është momenti i sikletshëm kur një modele aksidentalisht nxori në pah gjithë gjoksin e saj në transmetim live, teksa po mundohej të tregonte varësen që mbante në qafë.



Vitto Saravia u mundua të tregonte me delikatesë dhe finesë varësen, por dora i shpëtoi dhe situata i doli jashtë kontrollit. Anëtarët e tjerë të panelit nisën të qeshnin me të, ndërsa modelja mbuloi me shpejtësi të dyja gjokset me duar.